Alpine Ski-WM: 673'000 Menschen sahen Odermatts Riesenslalom-Erfolg

Marco Odermatt holte sich im Riesenslalom am letzten Freitag sein zweites Gold an dieser WM. Die Entscheidung am Freitagnachmittag verfolgten auf SRF zwei in der Spitze bis zu 673’000 Personen aus der Deutschschweiz. Dies entspricht einem Wert von 75,7 Prozent Marktanteil (vorläufige Daten, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight), wie SRF mitteilt. Online verzeichnete der Riesenslalom 380'000 Livestream-Starts.



Die Alpine Ski-WM fand mit den beiden Slalomrennen am Samstag und Sonntag ihren Abschluss. Aus Schweizer Sicht verlief das Abschlusswochenende jedoch nicht nach Wunsch. Besonders Wendy Holdener war am Samstag einer Medaille sehr nah: Nach dem ersten Lauf belegte sie den zweiten Platz, im zweiten Lauf lag sie bei den Zwischenzeiten gar auf dem ersten Platz. Ein Einfädler kostete sie schliesslich den Sieg. Bei Holdeners Fahrt im zweiten Lauf waren bis zu 584’000 Skifans aus der Deutschschweiz zugeschaltet. Dieser Wert entspricht laut SRF einem Marktanteil von 72,5 Prozent (vorläufige Daten, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Auch die Slalomspezialisten bei den Männern verpassten am Sonntag die Podestplätze. Ramon Zenhäusern klassierte sich als bester Schweizer auf dem neunten Rang. Das TV-Interesse war trotzdem hoch: Bis zu 508’000 Personen verfolgten das letzte Rennen der Ski-WM in Courchevel Méribel, was einem Marktanteil von 73,3 Prozent entspricht (vorläufige Daten, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight), wie SRF mitteilt.



Auch über die gesamten zwei Wettkampfwochen hinweg fand die Alpine Ski-WM in Frankreich beim Deutschschweizer Publikum viel Anklang: Mit durchschnittlich 733’000 Zuschauenden war die Männerabfahrt mit dem späteren Sieger Marco Odermatt die meistgesehene Sendung der Ski-WM. Dieser Wert entspricht einem Marktanteil von 75,9 Prozent (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight). Auch die Frauenabfahrt mit der Erstplatzieren Jasmine Flury sowie der drittplatzieren Corinne Suter stiess mit im Schnitt 615’000 Zuschauenden – und einem Marktanteil von 79,7 Prozent – auf grosses Interesse (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight). Marco Odermatts Abfahrtssieg sorgte auch beim täglichen «Alpine Ski-WM Magazin» für hohe Einschaltquoten: Die Ausgabe am Tag von Odermatts Sieg sahen im Schnitt 460’000 Personen. Dieser Wert entspricht einem Marktanteil von 38,7 Prozent.

Onlineangebot von SRF Sport mit 15,9 Millionen Visits



Online erfreute sich das Angebot von SRF Sport rund um die Alpine Ski-WM ebenfalls grosser Beliebtheit: So verzeichneten srf.ch/sport sowie die SRF Sport App vom 5. Februar bis 19. Februar insgesamt 15,9 Millionen Visits sowie über vier Millionen Livestream-Starts. (pd/wid)