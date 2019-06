Fall Spiess-Hegglin: 70'000 Franken innert vier Tagen gesammelt

Am Dienstag startete der Verein Fairmedia unter #TeamJolanda ein Crowdfunding für Jolanda Spiess-Hegglin. Das Sammelziel: 70'000 Franken, um gegen den «Blick» zu prozessieren (persoenlich.com berichtete).

Schon gleichentags war bis zum Abend fast die Hälfte des angestrebten Betrags zusammengekommen. Am Freitagabend vermeldete Fairmedia auf Twitter, dass die 70'000 Franken erreicht worden seien.

4 Tage

797 Unterstützer*innen

70 000 Franken

1000 Dank!!!!!!!#TeamJolanda pic.twitter.com/QqbmnsFaae — Fairmedia (@Fairmedia_ch) 21. Juni 2019



Mit der Bevorschussung in der Höhe von 70’000 Franken könne Spiess-Hegglin den Fall juristisch weiterverfolgen und einen wichtigen Präzedenzfall schaffen, schrieb Fairmedia am Dienstag in einer Mitteilung. Möglicherweise kommt es gar nicht so weit. Wie die «Republik» berichtet, soll am Freitag ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Ringier-CEO Marc Walder und Spiess-Hegglin stattfinden.

Derweil läuft die Spendensammlung weiter – voraussichtlich bis Ende Juni, wie es im «Tages-Anzeiger» heisst. Nachdem die Prozesskosten beglichen seien, werde das Geld zurückerstattet. (cbe)