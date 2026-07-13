SRF: 830'000 sahen Schweiz–Argentinien

Publiziert am 13.07.2026

Den WM-Viertelfinal der Schweizer Fussball-Nati gegen Argentinien vom Sonntag um 3 Uhr in der Früh verfolgten bis zu 830'000 Zuschauerinnen und Zuschauer live auf SRF zwei, teilt SRF mit. Der Marktanteil lag damit bei 93,6 Prozent. Auf den SRF-Onlineplattformen wurden rund 690'000 Livestream-Starts registriert. Unter dem Strich dürfte die Partie ein weit grösseres Publikum gezogen haben. Denn: Public Viewings sind in der Messung nicht berücksichtigt.

«Dass so viele Zuschauerinnen und Zuschauer den Viertelfinal gegen Argentinien trotz der Anspielzeit mitten in der Nacht live auf unseren Kanälen verfolgt haben, freut mich sehr», wird Roland Mägerle, Leiter Sport SRG, zitiert.

Den Sieg der Nati im Achtelfinal gegen Kolumbien hatten am Dienstag bis zu 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt (persoenlich.com berichtete). Der Anpfiff hatte aber um 22 Uhr erfolgt. (pd/spo)