Tamedia: Abo-Award für die erfolgreichsten Artikel

Am Dienstag, 18. Mai, fand die vierte interne Journalismus-Konferenz Lead statt – zum ersten Mal in rein virtuellem Rahmen. Rund 160 redaktionelle Kolleginnen und Kollegen von Tamedia und 20 Minuten aus der Deutsch- und der Westschweiz waren gemäss Mitteilung der Einladung gefolgt. An der Konferenz traten unter anderem Lotta Edling (Editorial Director bei Bonnier News in Schweden), Martin Kotynek (Chefredaktor des Standard), Ben Smith (Medienkolumnist bei der New York Times) oder Sandra Cortesi (Director of Youth & Media am Berkman Klein Center der Harvard University) auf. Erstmals wurden auch die traditionellen Abo-Awards verliehen.

In der Kategorie «Conversion Stars» wurden die Artikel der Tamedia-Newsplattformen und der Redaktion Tamedia ausgezeichnet, die zu den meisten neuen Abo-Registrierungen führten. Die Preise in der Kategorie «Subscriber Stars» gingen an jene Geschichten mit der höchsten Nutzungsdauer. Der Messzeitraum belief sich von Mitte April 2020 bis Mitte April 2021. Ausgezeichnet wurden unter anderem der Artikel «Berner Studie zu Corona-Massnahmen: Lockdown eine Woche später hätte über 6000 Opfer mehr gefordert» von Oliver Zihlmann, Christian Brönnimann, Roland Gamp und Sven Cornehls, erschienen am 27. Juni 2020, sowie «Millions cachés à Genève: Le banquier romand qui protégeait les secrets de Juan Carlos» von Sylvain Besson und Caroline Zumbach, erschienen am 20. Dezember 2020, wie es weiter heisst.

Einen Spezialpreis erhielten das Corona-Dashboard, das auf den Tamedia-Newsplattformen täglich die aktuellen Zahlen zu Covid-19 zeigt und breite internationale Beachtung fand, sowie die Magglingen-Protokolle. Die Recherche zu den Missständen im Sportzentrum Magglingen, die im Magazin und Le Matin Dimanche erschien, löste hohe Wellen aus und war der erfolgreichste Tamedia-Artikel im Jahr 2020.

Alle Gewinnerinnen und Gewinner sind hier aufgelistet. (pd/lom)