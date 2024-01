Ringier: Adolf Muschg feiert Frank A. Meyer

Der langjährige Ringier-Journalist Frank A. Meyer (FAM) wurde am Samstag 80 Jahre alt. Zu ehren des Jubilars übernahm im SonntagsBlick an seiner Stelle der Schriftsteller und Freund Adolf Muschg seinen Kommentar. FAM schreibt in dieser Form seit 40 Jahren für den SonntasBlick. Auf vier Seiten wurde Meyer in der aktuellen gedruckten Ausgabe geehrt.

Auch die Schweiz am Wochenende widmete FAM am Samstag einen Artikel, der die Arbeit des Ringier-Journalisten auch kritisch bleuchtete. Der Titel: «Er schmeichelte sich ein bei den Mächtigen». (wid)