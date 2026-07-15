CH Media: Adrian Eng wechselt zu Schweiz heute

Publiziert am 15.07.2026

Adrian Eng übernimmt per 1. November die Funktion des Chefs vom Dienst (CvD) beim neuen nationalen Newsportal «Schweiz heute» von CH Media. Er ist dabei auch für die Mantelinhalte auf den regionalen Newsplattformen zuständig, wie das Aargauer Medienunternehmen mitteilt.

Eng ist derzeit News-Chef beim Tages-Anzeiger. Zuvor war er ab 2014 während fast zehn Jahren als CvD bei Watson tätig, das ebenfalls zu CH Media gehört. Davor arbeitete er bei 20 Minuten als Onlineredaktor, Blattmacher und Leiter Newsdesk. Der 44-Jährige studierte Geschichte und Medienwissenschaften an der Universität Bern.

Man gewinne mit Eng einen Newsprofi mit Erfahrung sowohl bei Reichweiten- als auch bei Abo-Medien, dessen Know-how für den Auf- und Ausbau von Schweiz heute wertvoll sei, betont Patrik Müller, Chefredaktor von CH Media, in der Mitteilung. (pd/spo)