Blick-Gruppe: Adrian Gottwald wird Head of Reader Revenue

Adrian Gottwald war bei der Blick-Gruppe zuletzt für den User Funnel zuständig, wo er bereits verschiedene Projekte im Nutzermarkt betreut und wichtige Grundlagen für die Digital-Angebote geschaffen hat. In der neuen Rolle liegt sein Fokus laut Mitteilung auf der Pflege der Print-Abonnements sowie im Ausbau des digitalen Nutzermarkts, der unter anderem das Thema Registrierungen und zukünftige Digital-Abonnements umfasst. Das bestehende Team werde hierfür erweitert.



Gottwald hat an der Universität St. Gallen internationale Beziehungen und Business Management studiert. Vor seinem Engagement bei der Blick-Gruppe hat er bereits Erfahrungen bei verschiedenen Schweizer Medienmarken und bei der verhaltensökonomischen Beratungsagentur FehrAdvice & Partners gesammelt. Er berichtet in seiner neuen Aufgabe an Blick-Chief Operating Officer Roman Sigrist. «Adrian Gottwald ist mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten die ideale Besetzung für diese wichtige Aufgabe. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm», lässt sich Blick-COO Roman Sigrist in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)