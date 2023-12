Radio 1: Adrian Sutter wird Chefredaktor

Dave Burkhard, seit vier Jahren Chefredaktor beim Züricher Radio 1, wird per Ende Februar zum Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) wechseln. Nachfolger wird sein bisheriger Stellvertreter Adrian Sutter, wie Radio 1 am Donnerstag mitteilte.



Sutter ist seit 1. Juni 2015 bei Radio 1 tätig und war gleichzeitig auch Sportchef. CEO Roger Schawinski wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: «Ich bin überzeugt, dass er in der neuen Funktion ebenfalls tolle Arbeit leisten wird. Dem abtretenden Chefredaktor dankte er und wünschte ihm viel Erfolg am neuen Ort. (sda/wid)