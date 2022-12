bz Basel: Aimee Baumgartner leitet Onlineredaktion

von Christian Beck

Aimee Baumgartner ist zur Leiterin der Onlineredaktion bei der CH-Media-Zeitung bz Basel befördert worden. Sie folgt auf Lea Meister, die als Onlinechefin zu Telebasel wechselte (persoenlich.com berichtete).

«Ich freue mich sehr über die zusätzlichen Aufgaben. Allzu viel wird sich nicht ändern, denn ich bleibe Teil eines tollen Teams», so Baumgartner auf Anfrage. «Mein Ziel ist es, den Onlineauftritt der bz weiter zu optimieren und ihn für unsere Leserinnen und Leser auch in Zukunft spannend, abwechslungsreich und aktuell zu gestalten. Print und Online müssen langfristig näher zusammenarbeiten, und ich bin überzeugt, dass wir diesbezüglich bei der bz auf dem richtigen Weg sind. Denn es ist ein Miteinander und kein Gegeneinander.»

Baumgartner war von 2013 bis 2020 bei Radio Basilisk in verschiedenen Funktionen tätig, zuerst ein Jahr als Praktikantin Moderation/Redaktion, dann als Morgenshow-Produzentin, Redaktorin und Rubriken-Verantwortliche. Parallel dazu studierte sie von 2015 bis 2020 Teilzeit an der ZHAW in Winterthur Journalismus und Organisationskommunikation und absolvierte im Sommer 2020 ihren Bachelor-Abschluss. Beim Studierendenradio war sie für kurze Zeit zuständig für die Redaktion und Moderation der Feierabend-Sendung.

«Beim Radio habe ich vor allem gelernt, schnell zu agieren und zu produzieren. Denn auch wenn die Medienkonferenz um 11 Uhr beginnt, muss der Beitrag um 12 Uhr fertig sein», so die 28-Jährige zu persoenlich.com. Tagesaktuelle Themen müsse man schnell einordnen können – das sei im Onlinejournalismus nicht anders. «Innert kürzester Zeit muss man entscheiden, wie eine Mitteilung oder eine Geschichte zu gewichten ist und wie man als Redaktion damit umgeht. Schnelligkeit ist aber sowohl beim Radio als auch beim (Online)Journalismus nicht alles. Gewisse Geschichten brauchen mehr Zeit, um besser zu werden. Zudem konnte ich auf bestehendem Wissen über das Geschehen in der Region aufbauen», so Baumgartner.

Im Rahmen ihres Studiums konnte Baumgartner zudem von August 2019 bis Januar 2020 ein Praktikum bei der SRF-Sendung «Schawinski» absolvieren. Per 1. September 2020 wechselte sie dann zur bz und arbeitete fortan als Onlineredaktorin.