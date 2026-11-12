SRG: Alle UKW-Standorte wieder auf Sendung

Die SRG ist zurück auf UKW. Am Donnerstag hat das Medienhaus seine UKW-Standorte wieder in Betrieb genommen. «Die Wiederinbetriebnahme konnte erfolgreich umgesetzt werden», so SRG-Sprecherin Gianna Blum auf Anfrage von persoenlich.com. Alle gut 30 Standorte seien auf Sendung, Probleme oder Verzögerungen habe es keine gegeben. Damit sei die angekündigte Bevölkerungsabdeckung von rund 80 Prozent erreicht, zusätzlich zur nahezu vollständigen Abdeckung mit Digitalradio.

Gesendet wird auf denselben Frequenzen wie früher, eine Liste findet sich auf Broadcast.ch. Verbreitet werden die Hauptprogramme der Sprachregionen, darunter die Kultursender und in der Deutschschweiz die Regionaljournale. Die zusätzlichen Kosten beziffert die SRG auf rund 6,5 Millionen Franken pro Jahr. Über weitere Ausbauschritte will sie je nach Nutzung und finanziellem Spielraum entscheiden. Für Hörerinnen und Hörer, die ihre Sender über DAB+ oder Internet empfangen, ändert sich nichts.

Die SRG hatte ihre UKW-Sender Ende 2024 abgeschaltet, während zahlreiche Privatradios weiterhin analog sendeten. In der Folge verloren die SRG-Radios deutlich an Reichweite. Im Dezember 2025 entschied das Parlament, die UKW-Verbreitung über 2026 hinaus zu ermöglichen und auf einen Abschalttermin zu verzichten. Anfang November erhielt die SRG vom Bakom die nötige Funkkonzession (persoenlich.com berichtete).