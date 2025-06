Lukas Hässig: «Alles verlief ruhig, dann ging ich Salat essen»

Herr Hässig, kam diese Razzia für Sie völlig überraschend?

Im 2023 war ich beim Staatsanwalt als Auskunftsperson, da kann es sein, dass man auch plötzlich Beschuldigter wird. Dass dies jetzt passierte, damit hatte ich nicht gerechnet.

Wie ist es abgelaufen? Wann fand die Durchsuchung statt?

Am Dienstag vor zwei Wochen. Der Staatsanwalt, der den Fall bei sich hat, sowie ein halbes Dutzend Polizisten erschienen bei mir im Schiffbau, wo Inside Paradeplatz sein Büro hat. Nach zweieinhalb Stunden fuhren wir noch kurz zu mir nach Hause. Alles verlief ruhig.

Was wurde alles mitgenommen?

Ein Laptop, ein Handy, ein paar Dokumente, Notizbücher. Sie sind auf meinen Antrag hin gesiegelt, als Nächstes entscheidet der zuständige Zwangsmassnahmen-Richter, was genau für die Strafuntersuchung verwertbar ist.

«Bei Journalisten müsse man dann schauen, ob sie einen guten Rechtfertigungsgrund hätten»

Was wirft man Ihnen konkret vor?

Dass ich gegen das im 2015 verschärfte Bankgeheimnis verstossen haben soll. Damals wollte das Parlament dem Handel mit gestohlenen Bankdaten einen Riegel schieben. Bei Journalisten müsse man dann schauen, ob sie einen guten Rechtfertigungsgrund hätten. Dieser wäre im konkreten Fall das Redaktionsgeheimnis, die Medienfreiheit und die Schwere des Falls Vincenz, den ich aufgedeckt hatte.

Wie fühlten Sie sich während und nach dieser Razzia?

In meinem Fall verlief die Razzia ruhig, alle waren sehr anständig. Die Ermittler nahmen das mit, was in ihren Augen für ihre Untersuchung wichtig sein könnte.

Wie lange dauerte die ganze Angelegenheit?

Insgesamt rund drei Stunden. Ein Kantonspolizist und der Staatsanwalt fuhren mich am Ende in einem kleinen Hybrid zurück in den Schiffbau. Dann ging ich Salat essen.

Die letzte Razzia bei einem Medium liegt nun 30 Jahre zurück…

Bei der SonntagsZeitung fuhr damals die bekannte Bundesanwältin Carla Del Ponte ein. Die Staatsgewalt richtete sich damals gegen ein grosses Medium. Bei Inside Paradeplatz handelt es sich um eine kleine Plattform, die vor allem über Banken und ihre vielen Skandale berichtet.

Welche und wie viele Reaktionen haben Sie seit der Bekanntgabe der Hausdurchsuchung bekommen?

Heute meldeten sich einige Redaktionen und viele Unterstützer. Einer schlug vor, einen QR-Code mit der Bankverbindung von Inside Paradeplatz aufzuschalten.