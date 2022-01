CH Media: Amanda Haussener stösst zu Radio Bern1

Radio Bern1 mischt ab März die Moderationskarten neu. Neue Stimmen ergänzen das Team des CH-Media-Radiosenders und bekannte Stimmen werden an anderen Tagen und in neuen Shows zu hören sein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Für frischen Wind sorge Amanda Haussener, die ab April zum Team stosse. Die 26-jährige Bernerin, die im vergangenen Jahr erste Erfahrung bei Radio BeO sammeln konnte, wird laut Mitteilung ab April die Hörerschaft durch den Tag begleiten.

Morgenshow-Moderatorin Monika Buser sowie die Tagesmoderatoren Bodo Frick und Jonas Ochsenbein haben sich dafür entschieden, das Unternehmen zu verlassen und sich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Nicole Zaugg, die bisher die Morgenshow am Donnerstag und Freitag als Morgenshow-Produzentin begleitete, moderiert ab März neu jeden Montag und Dienstag die Morgenshow als Hauptmoderatorin. Nebst ihrer Morgenshow-Tätigkeit wird die 35-Jährige, die bereits seit rund sechs Jahren für Radio Bern1 tätig ist, auch vermehrt tagsüber als Moderatorin im Einsatz sein. Als Morgenshow-Produzent an Nicole Zauggs Seite wird Noé Freiburghaus zu hören sein. Zusätzlich zu diesen zwei Tagen wird der 21-Jährige auch sonntags moderieren.

Der Morgenshow-Moderator Tobi Flückiger wird ab März neu nebst Donnerstag und Freitag auch jeweils am Mittwochmorgen auf Sendung gehen. Der 46-Jährige bleibt zudem weiterhin Musikchef. Begleitet wird der Berner von der 22-jährigen Lara Baumgartner, die nach Beendigung ihres Moderationspraktikums bei Radio Bern1 neu von Mittwoch bis Freitag als Morgenshow-Produzentin tätig sein wird.

Weiter stockt Tagesmoderator Sascha Riesen sein Pensum auf und wird ab April ebenfalls in der Musikredaktion arbeiten.

«Ich freue mich, dass die neu formierte Moderationscrew unsere Hörerinnen und Hörer begeistern wird und wir den Sender mit grossem Elan weiter vorantreiben können», wird Programmleiter Peter Scheurer in der Mitteilung zitiert.

CH Media hat Radio Bern1 von der Zürichsee Medien AG übernommen (persoenlich.com berichtete). Das Bundesamt für Kommunikation stimmte der Übertragung der Konzession zu. Per 1. März 2021 wurde der Sender in die Organisation von CH Media integriert. (pd/cbe)