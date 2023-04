Blue Sport: Andreas Böni wird Chefredaktor Sport

Andreas Böni verlässt nach 15 Jahren die Blick-Gruppe. Der stellvertretende Chefredaktor Blick Sport wird bei Blue Sport neuer Chefredaktor Sport in der Deutschschweiz. Böni übernimmt die redaktionelle Verantwortung für die Sportinhalte von Blue Sport und Blue News, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu zähle die Positionierung von Blue News als «Home of Football» sowie die plattformgerechte 360-Grad-Distribution der erstellten Sportinhalte im ganzen Blue+-Universum.

«Wir bieten Fussballfans mit Blue Sport das beste Fussballprodukt der Schweiz. Nun möchten wir auch mit unserem Online-Angebot auf Blue News noch mehr zum Vorreiter werden», wird Claudia Lässer, Chief Product Officer Blue Sport & News, in der Mitteilung zitiert. «Andreas bringt eine unglaubliche Expertise im Fussball mit und ist ein starker Leader, der gut vernetzt ist. Zudem überzeugt er auch als Führungspersönlichkeit. Ich bin sicher, dass wir uns mit ihm optimal verstärken.»

Seine Karriere startete Böni an der Ringier Journalistenschule, anschliessend arbeitete er während vier Jahren bei «Sport Bild» in Hamburg. Mit «Am Ball mit Böni» hat er laut Mitteilung «ein informatives Bewegtbildformat ins Leben gerufen, in dem er aktuelle Fussballthemen analysiert».

«Ich freue mich riesig auf diese Herausforderung und das Vertrauen, das man mir schenkt. Ein grosses und schlagkräftiges Team versucht bei Blue Sport tagtäglich, das Beste aus dem Produkt Fussball herauszuholen. Diese Power beeindruckt mich und ich werde alles dafür geben, sie auf allen Blue+-Kanälen bestmöglich zur Geltung zu bringen», so Andreas Böni. (pd/cbe)