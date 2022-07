SRF: Andreas Reich wird EU-Korrespondent

Im Herbst übernimmt Andreas Reich für SRF den Korrespondentenposten in Brüssel. Er folgt auf Michael Rauchenstein, der ab 2. August zum Moderationsteam der «Tagesschau»-Hauptausgabe stossen wird (persoenlich.com berichtete).

«Die TV-Korrespondentenstelle von SRF in Brüssel gehört für mich zu den spannendsten Aufgaben, die der Schweizer Journalismus zu bieten hat», wird Andreas Reich in einer SRF-Mitteilung zitiert. «Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung.»

SRF-Nachrichtenchef Gregor Meier ergänzt: «Mit Andreas Reich konnten wir einen erfahrenen Nachrichtenjournalisten und einen ausgewiesenen EU-Kenner für diese anspruchsvolle Stelle gewinnen. Ich freue mich sehr darüber, dass er für SRF künftig aus der EU-Zentrale in Brüssel berichten wird.»

Reich ist seit 2017 bei SRF News tätig, zuerst als Onlineredaktor, dann als App-Produzent im SRF-Newsroom. Ausserdem berichtet er regelmässig als freier Reporter aus den Ländern Südosteuropas. Den Einstieg in den Journalismus erfolgte für den heute 33-Jährigen unter anderem über seine Tätigkeit als freier Journalist bei der Ostschweizer Lokalzeitung Werdenberger & Obertoggenburger und über ein Volontariat in der Auslandredaktion der Neuen Zürcher Zeitung. Reich hat einen Master in Rechtswissenschaften an der Universität Bern und eine Weiterbildung in Europarecht an der Universität Zürich abgeschlossen. (pd/cbe)