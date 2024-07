Publiziert am 03.07.2024

Seit über 22 Jahren ist Gert Bruderer als Chefredaktor für die redaktionellen Inhalte des Rheintalers verantwortlich, und seit der Zusammenlegung der Redaktionen Anfang 2011 auch für die Rheintalische Volkszeitung. Ende Juli gibt Bruderer nun die Leitung der Redaktion ab. Er wird aber, nach einer kurzen Auszeit, ab Oktober weiterhin für die Publikationen der Galledia Regionalmedien schreiben, wie diese mitteilten.

Am 1. August übernimmt Andreas Rüdisüli die Rolle des Chefredaktors beim Rheintaler. Der 49-Jährige war bereits in den vergangenen zwei Jahren publizistischer Leiter des Titels und verantwortet zugleich die Inhalte des Werdenberger & Obertoggenburgers.

«Andreas Rüdisüli verkörpert für mich das Bild eines modernen Chefredaktors», wird Verlagsleiter Martin Oswald in der Mitteilung zitiert. «Dabei stehen nicht in erster Linie eigene Recherchen und Kommentare im Fokus der Arbeit, sondern die behutsame Weiterentwicklung unserer Redaktion, der Inhalte und des digitalen Angebots.»

Rüdisüli begann 2001 als Praktikant beim Rheintaler. Nach der Diplomausbildung am MAZ in Luzern wurde er 2005 zum stellvertretenden Chefredaktor ernannt, später zum Redaktionsleiter. 2022 verantwortete er das Relaunch-Projekt der Webseite und der News-App. Der moderne digitale Auftritt von Rheintaler und W&O war laut Communiqué ein Meilenstein in der jüngsten Geschichte des Verlags.

«Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Gemeinsam mit unseren Redaktionen wollen wir unseren Journalismus noch spannender und noch relevanter machen», so Andreas Rüdisüli, der mit seiner Familie in St. Margrethen lebt. (pd/cbe)