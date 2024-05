BRK News: Andy Krischan im News-Team gestartet

Publiziert am 17.05.2024

Seit Mitte Mai verstärkt Andy Krischan das Blaulicht-News-Team von BRK News. Der 58-jährige Videojournalist und zertifizierter Drohnenpilot kommt von Nau.ch, wo er die letzten Jahre als Reporter in der ganzen Schweiz und punktuell auch im nahen Ausland tätig war, heisst es in einer Mitteilung.



Der gebürtige Zürcher lebt seit 30 Jahren in Meilen und freut sich über sein neues Engagement bei BRK News: «Ich kam in eine Arbeitsumgebung in der ich mich gleich wohl fühlte. Die vorgegebene Arbeitsweise sowie die gelebte Unternehmenskultur entsprachen genau meinen Vorstellungen.»



«Mit Andy gewinnen wir einen Mitarbeiter welcher sich bestens im Blaulicht-Milieu auskennt», sagt Beat Reinhard Kälin, Geschäftsführer bei BRK News. «Als echter Teamplayer, Drohnen-Experte und leidenschaftlicher Reporter passt er hervorragend in unser starkes Breaking News-Team.»



BRK News ist eine Ostschweizer TV-Produktionsfirma und beliefert alle grossen Medienhäuser in der Schweiz und im benachbarten Ausland mit Bildern von Blaulicht-Ereignissen. (pd/wid)