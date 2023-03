Tages-Anzeiger: Angela Barandun wird Ressortleiterin Zürich

Die studierte Wirtschaftswissenschafterin arbeitet seit 19 Jahren in verschiedenen Funktionen bei Tamedia, zuletzt als Nachrichtenchefin der Mantelredaktion des Tages-Anzeigers. Das Zürich-Ressort ist für die Berichterstattung über Stadt und Kanton Zürich im Tages-Anzeiger sowie in den Zürcher Regionalzeitungen (Zürichsee-Zeitung, Zürcher Unterländer, Landbote und Zürcher Oberländer) zuständig. Angela Barandun wird zudem Stellvertreterin von Benjamin Geiger, Chefredaktor des Zürcher Zeitungsverbunds.



Benjamin Geiger: «Ich freue mich sehr, dass wir Angela Barandun für diese verantwortungsvolle Tätigkeit gewinnen konnten. Als profilierte Journalistin, Führungskraft und aktuell als Nachrichtenchefin der Mantelredaktion bringt sie alle Voraussetzungen mit, die Berichterstattung über Stadt und Kanton Zürich im Tagi und den Zürcher Regionalzeitungen erfolgreich weiterzuentwickeln. Priska Amstutz und Mario Stäuble danke ich herzlich für zweieinhalb tolle Jahre, in denen wir zusammen den Zürcher Zeitungsverbund aufgebaut haben und freue mich, mit ihnen in ihren neuen Funktionen weiter zusammenarbeiten zu können.»



Vertraut mit Print und Online



Angela Barandun ist seit 2004 bei Tamedia. Angefangen hat sie mit einem Sommerpraktikum für Studierende auf der Wirtschaftsredaktion, ab 2005 war sie als Redaktorin mit Fokus auf Telecom- und Onlinethemen tätig. Ab 2011 hat sie als stellvertretende Ressortleiterin den Umbau in eine konvergente Online- und Print-Redaktion vorangetrieben, 2013 wurde sie Co-Leiterin des Wirtschaftsressorts. Seit 2016 hat sie als Nachrichtenchefin des Tages-Anzeigers und der Redaktion Tamedia das redaktionelle Angebot geprägt.



Angela Barandun studierte Wirtschaftswissenschaften in Zürich und Vancouver. Die 42-Jährige lebt mit ihrer Familie in Zürich. (pd/nil)