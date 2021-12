Tamedia: Anke Fossgreen wird Teamleiterin Wissen

Anke Fossgreen wird ab 1. Januar 2022 Teamleiterin Wissen, wie Tamedia mitteilt. Fossgreen tritt die Nachfolge von Nik Walter an, der sich entschieden hat, die Leitung abzugeben. Er bleibt dem Wissen-Team als Redaktor erhalten. Neu verantwortet Fossgreen das Team Wissen für den Mantel, die Online-Kanäle und die SonntagsZeitung. Ihre Stellvertretung übernimmt ebenfalls ab Januar Felix Straumann.



Fossgreen arbeitet seit über 20 Jahren beim Tages-Anzeiger, der SonntagsZeitung und der Redaktion Tamedia als Wissenschaftsredaktorin. Sie ist promovierte Biologin und schreibt über Biologie, Medizin, Gesundheit, Ernährung, Sport. Nebenbei hat sie auch in den Ressorts Reisen, Meinung und die letzten zwei Jahre am Dienstpult International mitgearbeitet. (pd/tim)