RTR: Anna Serarda Campell wird Kulturchefin

Publiziert am 20.06.2024

Die neue Leiterin der Kulturabteilung von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) heisst Anna Serarda Campell. In ihrer neuen Funktion als Kulturchefin gehört die 40-jährige Journalistin auch der Chefredaktion von RTR an, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Campell tritt per 1. August 2024 die Nachfolge von Guadench Dazzi an, der RTR nach 20 Jahren verlässt, um die Leitung des Rätischen Museums zu übernehmen.

«Kultur hat die Kraft zu verbinden und ist eine wichtige Säule der Gesellschaft», wird Anna Serarda Campell zitiert. «Ich freue mich daher sehr, die Redaktion ‹Reflexiun› zu leiten – mit grosser Leidenschaft für unsere Inhalte, mit einem feinem Gespür für den fundierten Journalismus und mit Innovationsgeist. Vor allem freue ich mich darauf, im Austausch mit dem ganzen Medienhaus RTR einen attraktiven Weg für die Zukunft von RTR zu gestalten.»

Anna Serarda Campell verantwortet in ihrer neuen Rolle die wöchentlichen Radiomagazine von RTR wie zum Beispiel «Marella», «Profil» und «Vita e Cretta» sowie die Dokumentarfilme «Cuntrasts». Campell ergänzt die RTR-Chefredaktion rund um Flavio Bundi, Valentin Schmed und Gian Claudio Caprez. (pd/cbe)