SRF: Anna Zöllig wird Moderatorin bei «SRF Kids News»

Anna Zöllig ergänzt ab April 2023 das Moderationsteam der «SRF Kids News» um Angela Haas und Michel Birri, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Sie übernimmt damit die Nachfolge von Raphael Labhart, der neu bei Radio SRF 1 den Familiensamstag «Eins für d Familie» moderieren wird.

Anna Zöllig arbeitet laut Mitteilung seit 2015 fürs Kinderprogramm von SRF, und war dort bisher in verschiedenen Videoformaten als Moderatorin zu sehen, darunter «Anna erfüllt Wünsche» und «Meine Frage an …». Zudem moderiert die Winterthurerin «SRF Kids» im Radio und ist für die Erwachsenen regelmässig auf Radio SRF 3 zu hören. Ihre «SRF Kids News»-Premiere hat Anna Zöllig am 13. April 2023.

«Ich bin hibbelig und freue mich sehr, bald die ‹SRF Kids News› moderieren zu dürfen», sagt Anna Zöllig in der Mitteilung. «Dort behandeln wir Themen, die die Kinder zu Hause am Esstisch mit den Eltern oder in der Schule mit den Lehrpersonen besprechen. Ein schlaues Format, das mich vielleicht bald auch selbst noch ein bisschen schlauer macht.»

«Ich finde es super, dass wir Anna für diesen Job gewinnen konnten», freut sich Stefanie Theil, Leiterin SRF School und Verantwortliche für die «SRF Kids News», so die Mitteilung. «Mit ihrer Erfahrung vor der Kamera sowie ihrer grossen Portion Leidenschaft für unser Zielpublikum ist sie bei den ‹SRF Kids News› genau am richtigen Platz.» (pd/yk)