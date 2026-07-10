Beobachter: Annalena Müller wird Leiterin Digital

Publiziert am 10.07.2026

Im Hause Ringier steht ein personeller Wechsel an: Annalena Müller übernimmt per 1. Oktober als Leiterin Digital & Stv. Chefredaktorin des Beobachters die Nachfolge von Lena Berger, kündigt Müller auf LinkedIn an. Die 43-Jährige wechselt intern vom SonntagsBlick zum Beobachter und bringt langjährige Erfahrung im digitalen Journalismus sowie im investigativen Bereich mit.

Zuvor war die promovierte Historikerin unter anderem für die NZZ und den Tages-Anzeiger tätig, wo sie Anfang 2026 unter anderem das IT-Debakel beim Seco aufdeckte. Erfahrung in der digitalen Transformation sammelte sie unter anderem als Leiterin von kath.ch und Chefredaktorin des Pfarrblatts Bern.

Die aktuelle Leiterin Digital und stellvertretende Chefredaktorin des Beobachters Lena Berger wechselt im Oktober zur Luzerner Zeitung, wo sie die Chefredaktion übernehmen wird, wie im Mai angekündigt wurde. (spo)