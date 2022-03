UBI: Anzahl Beschwerden ist weiterhin hoch

CH Media

«Die neuen Studios bieten mehr Flexibilität»

Roger Elsener, Geschäftsführer CH Media Entertainment, über die Züglete an einen topmodernen Standort.

Am Donnerstag hat der Privatsender TeleZüri zum ersten Mal aus den neuen Studios in Zürich-Nord gesendet. Der neue Entertainment-Hub ermöglicht trimediales Arbeiten. Roger Elsener, Geschäftsführer CH Media Entertainment, über die Züglete an einen topmodernen Standort.

von Christian Beck