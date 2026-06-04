04.06.2026

SRF

«Arena»-Redaktion verteidigt Programmänderung

SP, Grüne und GLP boykottieren die für Freitag geplante AKW-«Arena» – weil das Setting die politischen Kräfteverhältnisse verzerrt hätte. Die Redaktion ändert daraufhin das Programm, betont aber ihre Unabhängigkeit.
Publiziert am 04.06.2026

SP, Grüne und GLP haben die für Freitag geplante SRF-«Arena» zur AKW-Debatte boykottiert. Laut Blick vom Donnerstag störten sich die Parteien am geplanten Setting: Auf der Pro-AKW-Seite waren SVP-Nationalrat Mike Egger und Mitte-Ständerat Benedikt Würth vorgesehen – obwohl die Mitte die Aufhebung des AKW-Neubauverbots gemäss Vernehmlassung ablehnt. GLP-Chef Jürg Grossen und SP-Nationalrat Jon Pult bemängelten, die politischen Kräfteverhältnisse seien im geplanten Setting nicht korrekt abgebildet worden.

Das Programm wurde daraufhin umgestellt: Am Freitag werden nun zwei Duelle zu den Abstimmungsvorlagen vom 14. Juni ausgetragen – zur 10-Millionen-Initiative und zum neuen Zivildienstgesetz.

Redaktionsleiterin Franziska Egli bezeichnete das Vorgehen der Parteien gegenüber Blick als klaren Eingriff in die Medienfreiheit und einen Druckversuch – dem man jedoch nicht nachgegeben habe. Auf Anfrage von persoenlich.com präzisiert sie: «Das Gegenteil ist der Fall.» Nachgeben hätte bedeutet, Ständerat Würth durch einen AKW-Neubau-Befürworter aus der Mitte zu ersetzen. Stattdessen habe man sich für ein anderes Thema entschieden. 

Ob eine «Arena» zur AKW-Frage zu einem späteren Zeitpunkt geplant ist, lässt Egli offen: «Es ist ein Thema, das die Schweiz wohl noch länger beschäftigen wird – daher finden auch in der ‹Arena› mit Sicherheit wieder Debatten darüber statt.» (cbe)


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