SRF informiert laufend im Radio, Fernsehen, auf srf.ch und über die «SRF News»-App über den Krieg in der Ukraine. SRF 1 stellte am Donnerstag das Programm um. Auf die verlängerte «Tagesschau» am Mittag folgte am Hauptabend eine rund 90-minütige Sondersendung zum Ukraine-Konflikt. Moderatorin Monika Schoenenberger empfing im Studio Experten und sprach mit Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort. Der ursprünglich geplante «DOK»-Film und «Einstein» würden zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt, heisst es in der Mitteilung.

In der «Arena» am Freitag, 25. Februar 2022, um 22.25 Uhr, auf SRF 1 diskutieren Parlamentarierinnen und Experten darüber, ob die Schweiz sich den von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland anschliessen sollte. Mit dabei sind:

Roland Rino Büchel, Nationalrat SVP/SG und Co-Präsident Parlamentarische Gruppe Schweiz – Russland

Fabian Molina, Nationalrat SP/ZH und Co-Präsident Parlamentarische Gruppe Schweiz – Russland

Hans-Peter Portmann, Nationalrat FDP/ZH und Vizepräsident APK

Andrea Gmür-Schönenberger, Ständerätin Die Mitte/LU und Vizepräsidentin SiK

Erich Gysling, Polit- und Strategie-Experte

Michail Schischkin, Schriftsteller

Die «Sternstunde Philosophie» geht der Frage nach, wie der russische Präsident Putin tickt. Im Gespräch mit Yves Bossart erklärt Michel Eltchaninoff, Chefredaktor des französischen «Philosophie Magazine» und Autor des Buches «In Putins Kopf», aus welchen Werken Putin Ideen für seine Geopolitik schöpft, wohin ihn diese führen und welche aktuellen Gefahren sie bergen. Die Sendung wird am Sonntag, 27. Februar, um 11 Uhr auf SRF ausgestrahlt. (pd/mj)