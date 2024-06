Publiziert am 07.06.2024

Die Mediengewerkschaft SSM feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum blickt die Gewerkschaft nicht nur auf ihre Errungenschaften und Meilensteine der letzten fünf Jahrzehnte zurück, sondern stellt sich entschlossen den zukünftigen Herausforderungen. Zum Jubiläum schenkt sich das SSM zudem einen neuen, frischen und modernen visuellen Auftritt, wie es in einer Mitteilung heisst.

An der Delegiertenversammlung vom 6. Juni 2024 zeigte das SSM sein neues Corporate Design, das sowohl ein neues Logo als auch eine neue Webseite umfasst. Dieses visuelle Make-over soll das Engagement des SSM unterstreichen, sich stetig weiterzuentwickeln und zu erneuern. Auch nach 50 Jahren sei das SSM nicht müde, sich neuen Herausforderungen zu stellen und sich für die Interessen und Rechte der Medienschaffenden in der Schweiz einzusetzen, schreibt die Gewerkschaft.

«Vieles, was wir heute als selbstverständlich erachten, ist dem unermüdlichen Einsatz der Gewerkschaften zu verdanken. Schon kurz nach der Gründung des SSM war der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) mit der SRG ein zentrales Thema, und die Einführung der 40-Stunden-Woche im Jahr 1988 markierte einen bedeutenden Meilenstein in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen», wird Salvador Atasoy, Co-Präsident, in der Mitteilung zitiert.

«Unser 50-jähriges Jubiläum ist ein Anlass zum Feiern und der Reflexion. Wir haben viel erreicht, aber es bleibt noch viel zu tun. Vor allem angesichts des Angriffs auf den medialen Service public durch die Halbierungsinitiative», sagt Co-Präsident Rafaël Poncioni laut Mitteilung.

Die Delegiertenversammlung hat zwei Resolutionen verabschiedet: Sie fordert den Bundesrat auf, die Pläne zur Schwächung des medialen Service public zu stoppen und die Verordnungsänderung des RTVV zurückzuziehen. Und sie verlang die Umsetzung der Vereinbarung zu Arbeitsbedingungen. Die seit 2023 geltende Vereinbarung zu Minimalstandards für Arbeitsbedingungen in den privaten TV- und Radiostationen müsse strikt eingehalten werden. Das Bakom sei trotz knapper Ressourcen verpflichtet, die Einhaltung zu überwachen. Falls die Vereinbarung nicht eingehalten wird, fordert das SSM eine neue, verbindliche Regelung mit klaren Kontroll- und Sanktionsmechanismen. (pd/wid)