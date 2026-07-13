China: Auslandskorrespondenten spüren Druck

Publiziert am 13.07.2026

Überwachung, Einschüchterung und unklare rote Linien seien für viele Reporterinnen und Reporter Teil des Arbeitsalltags, heisst es im neuen Jahresbericht der Vereinigung der Auslandskorrespondenten in China (FCCC).

Laut der Befragung waren 94 Prozent der Teilnehmer der Ansicht, dass die Arbeitsbedingungen für Journalisten in China internationale Standards normalerweise nicht oder fast nie erfüllen. Fast zwei Drittel der Befragten berichteten, bei Recherchen mindestens einmal von der Polizei oder anderen Behörden behindert worden zu sein. Acht Prozent erlebten demnach grobe Behandlung oder körperliche Gewalt. Journalisten schilderten unter anderem, wie sie verfolgt, verhört oder zum Löschen von Aufnahmen gezwungen worden seien.

Gesprächspartner sagen aus Angst ab

Auch der Zugang zu Gesprächspartnern ist nach Angaben des FCCC schwierig. 77 Prozent der Befragten gaben an, dass Quellen Interviews abgelehnt oder abgesagt hätten, weil sie nicht mit ausländischen Medien sprechen dürften. Knapp ein Drittel berichtete von Fällen, in denen Gesprächspartner nach einem Interview befragt, eingeschüchtert oder anderweitig unter Druck gesetzt worden seien.

Besonders stark hat sich der Druck dem Bericht zufolge seit Anfang 2026 bei der Berichterstattung über Taiwan erhöht. Ein Journalist schilderte in dem FCCC-Bericht anonym, nach der Veröffentlichung von Berichten und Interviews zu Taiwan zweimal ins chinesische Aussenministerium einbestellt worden zu sein. China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets und Taiwans Präsidenten Lai Ching-te als Separatisten.

Als Beispiel nennt der Bericht auch die China-Korrespondentin Vivian Wang von der New York Times. Nach Angaben der Zeitung begründeten chinesische Vertreter ihre Ausweisung im Februar mit einem Videoauftritt von Taiwans Präsident Lai Ching-te bei einer Veranstaltung des Blattes. Wang war daran nicht beteiligt. Das Aussenministerium erklärte später, sie habe bei Interviews gegen Vorschriften verstossen und deshalb sei ihr die Aufenthaltserlaubnis entzogen worden. (sda/dpa)