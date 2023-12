Ein Artikel der NZZ am Sonntag über einen Appenzeller Alternativmediziner hat Konsequenzen für die Zeitung. Im von Autor Leo Eiholzer verfassten und am 18. November erschienenen Beitrag mit dem Titel «Der ‹Mozart der Medizin› und seine Toten», hiess es, dass Frauen nach Behandlungen in einer Klinik in Schwellbrunn gestorben seien.

Der beschuldigte medizinische Direktor der Klinik setzt laut Tages-Anzeiger zum Gegenschlag an. Sein Anwalt spricht von einem «böswillig-tendenziösen, mit unvollständigen und unwahren Tatsachenbehauptungen gespickten, unzulässig skandalisierenden Artikel» in der NZZ am Sonntag.

Der Arzt will laut Tages-Anzeiger gegen Eiholzer und die NZZ am Sonntag mit Gegendarstellungen, Persönlichkeitsverletzungsklagen und einer Beschwerde an den Presserat vorgehen. Letztere sei bereits eingereicht. (cbe)