Tamedia: Barbara Bleisch hört als Kolumnistin auf

Am Dienstag ist die letzte Kolumne von Barbara Bleisch in den Tamedia-Titeln erschienen. Die Philosophin und SRF-Moderatorin hatte dort in den letzten fünf Jahren aktuelle Themen aus philosophischer Perspektive kommentiert.

Im letzten Beitrag schreibt sie darüber, wie wir den tickenden Uhren am ehesten entfliehen können. Nämlich in dem wir den einzelnen Moment vertiefen und in ihm aufgehen. Doch dieses sogenannte vertikale Leben sei nicht möglich, wenn man stets horizontal von Frist zu Frist eilt. Dann schreibt sie: «Mein kommendes Jahr soll stärker vertikal verlaufen: vertiefend statt vorauseilend. Deshalb gebe ich einen meiner Fixtermine ab und verabschiede mich mit dieser Kolumne von Ihnen. Es war mir eine Freude und Ehre, für Sie schreiben zu dürfen!». (wid)