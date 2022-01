SRF: Barbara Colpi wird USA-Korrespondentin

Barbara Colpi ist seit 2005 bei Radio SRF. Sie begann als Redaktorin in der Sportredaktion, wo sie 2008 die stellvertretende Leitung im trimedialen Newsroom übernahm. Im Frühling 2016 wechselte sie auf den Korrespondenten-Posten nach Lausanne und berichtet seither über Politik, Gesellschaft und Kultur.

Die studierte Sozialanthropologin tritt ihren neuen Posten in Washington im Juli 2022 an, wie SRF am Donnerstag mitteilte. «Auf Reportagereisen und während längerer Studienaufenthalte hat Barbara Colpi Nordamerika in seiner ganzen Vielfalt kennengelernt», wird Marco Kauffmann, Redaktionsleiter Ausland, zitiert.

Colpi folgt auf Isabelle Jacobi, die Chefredaktorin der Zeitung Bund wird (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)