Die bekannte Journalistin Isabelle Jacobi wird Chefredaktorin von Der Bund und Mitglied der Chefredaktion BZ/Bund. Sie tritt die Nachfolge von Patrick Feuz an, der Anfang 2022 zur Berner Kommunikationsagentur Gecko Communication wechselt (persoenlich.com berichtete). Wann genau Isabelle Jacobi ihre Stelle beim Bund antreten wird, ist noch offen, heisst es in einer Mitteilung.

«Ich freue mich auf die neue, spannende Aufgabe und meinen Wechsel vom Potomac an die Aare», wird Isabelle Jacobi zitiert. «Als Mitglied der Chefredaktion BZ/Bund werde ich mich für Qualitätsjournalismus auf dem Medienplatz Bern einsetzen und den traditionsreichen Bund zusammen mit der konvergenten BZ/Bund-Redaktion in die multimediale Zukunft steuern.»

Isabelle Jacobi ist seit 2017 als USA-Korrespondentin von Radio SRF in Washington D.C. tätig. Davor war sie fast zehn Jahre bei der SRF-Radiosendung «Echo der Zeit», zuerst als Produzentin und Moderatorin, ab 2012 übernahm sie die Redaktionsleitung. Zwischen 2006 und 2008 war sie freie Korrespondentin in New York und arbeitete dabei für SRF, Deutschlandfunk, Deutschlandradio Berlin, NZZ am Sonntag und Der Bund. Von 1999 bis 2006 war sie Moderatorin und Redaktorin von «DRS 2 aktuell». Davor arbeitete sie unter anderem als Dramaturgin und Theaterautorin. Isabelle Jacobi verfügt über einen Master in Anglistik, Schweizer Geschichte und Theaterwissenschaften der Universität Bern. Darüber hinaus hat sie in Los Angeles Betriebswirtschaft und in New York Journalismus studiert.

Pietro Supino, Verleger von Tamedia: «Mit ihrem journalistischen Leistungsausweis und ihrer Erfahrung mit neuen Erzählformen sowie mit ihren Berner Wurzeln und ihrer internationalen Perspektive bringt Isabelle Jacobi hervorragende Voraussetzungen für ihre neue Aufgabe als Chefredaktorin des Bund mit. Es ist mir eine ausserordentliche Freude, sie in den Kreis unserer Chefredaktorinnen und Chefredaktoren aufzunehmen. Es erwartet sie eine spannende Aufgabe in einer viel bewegten und sich verändernden Zeit. Ich wünsche ihr dabei alles Gute und freue mich auf die Zusammenarbeit. »

Marco Boselli, Co-Geschäftsführer von Tamedia, ergänzt: «Ich finde es toll, dass wir eine Journalistin mit hohem Renommee, die zudem ursprünglich aus Bern stammt, als neue Bund-Chefredaktorin gewinnen konnten. Isabelle Jacobi passt hervorragend zum publizistischen Profil des Bund und wird dieses mit ihrer grossen Erfahrung im Bereich Recherche und Hintergrund weiter schärfen. Darüber hinaus wird sie redaktionsübergreifend innerhalb ganz Tamedia wichtige Inputs für neue Audioformate geben.» (pd/cbe)