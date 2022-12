Ab Januar 2023 strahlt SRF die Wirtschaftssendung «SRF Börse» neu auch gebärdet aus. Die gebärdete Ausgabe der Wirtschaftssendung ist ab 19.25 Uhr jeweils als Livestream auf Play SRF sowie via HbbTV verfügbar – und ab 20.50 Uhr auf SRF info zu sehen. Ab Mai 2023 ebenfalls gebärdet ausgestrahlt wird «Gesichter und Geschichten – dies im Livestream auf Play SRF sowie via HbbTV, wie es in einer Mitteilung heisst.

SRF erweitert 2023 auch das untertitelte und audiodeskribierte Angebot. So werden ab Januar «Gredig direkt», jeweils am späten Donnerstagabend zu sehen, sowie die «Sternstunde Religion» am Sonntagmorgen untertitelt. Neu werden auch die «SRF bi de Lüt»-Reihen am Freitagabend audiodeskribiert. Die Audiodeskription steht spätestens eine Woche nach Ausstrahlung auf Play SRF zur Verfügung. (pd/cbe)