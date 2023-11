NZZ am Sonntag: Beat Balzli begrüsst die Leserinnen und Leser

Anfang Oktober wurde bekannt, dass Beat Balzli neuer Chefredaktor der NZZ am Sonntag wird. Am Sonntag ist nun die erste Ausgabe unter seiner Führung erschienen. Im ersten Editorial verspricht er den Leserinnen und Lesern zusammen mit seinem Team «fundamentale Entwicklungen im Blick zu behalten». Konkreter: «Wir werden schreiben, was ist, auch wenn es weh tut.» Balzli will am Sonntag «frische, oft unterhaltsame Perspektiven bieten, einen anderen Blick auf eine sich rasant verändernde Welt ermöglichen.» Denn alles bleibe in Bewegung «und wir natürlich auch.»

Mit dem Start des neuen Chefredaktors wurde gleichzeitig das Layout der Titelseite leicht angepasst. Zudem führt Balzli das Format «Editorial» sowie zwei neue Kolumnen ein. Zum Kolumnistenteam der NZZ am Sonntag stossen Avenir-Suisse-Geschäftsführer und ehemaliger NZZ-Journalist Jürg Müller und der bekannte Politikwissenschaftler und frühere Tamedia-Kolumnist Michael Hermann. (wid)