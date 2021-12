CH Media: Benjamin Moser verlässt die Wohnrevue

Benjamin Moser, Chefredaktor der Wohnrevue, verlässt das Magazin auf eigenen Wunsch per Ende März 2022, um sich neu zu orientieren. Er war seit 2017 bei der Wohnrevue beschäftigt und habe das Magazin in dieser Zeit entscheidend weiterentwickelt sowie inhaltlich geschärft, heisst es in der Mitteilung.

Benjamin Moser startete 2017 als Redaktor bei der Wohnrevue und war unter anderem zuständig für das Redesign zum 30-jährigen Jubiläum des Magazins. Dieses beinhaltete einen neuen Gesamtauftritt der Marke sowie die inhaltliche Schärfung mit der Gliederung in die Bereiche «Fokus Schweiz» und «Trends international», was die Wohnrevue bis heute ausmacht.

2019 übernahm er die Position des Chefredaktors. In dieser Rolle verantwortete er unter anderem die erfolgreiche Integration der Wohnrevue in die Organisationsstruktur des vor rund drei Jahren gegründeten Joint Ventures CH Media. Nach abgeschlossener Integrationsarbeit möchte sich der diplomierte Designer mit einem Master in Trendforschung nun neu orientieren sowie sich als Kurator für den Design Preis Schweiz engagieren. Die Planung der Nachfolge-Regelung von Benjamin Moser wird in den nächsten Wochen aufgenommen.

«Benjamin Moser hat die Wohnrevue in den vergangenen vier Jahren persönlich geprägt und weiterentwickelt. Mit seinen umfassenden Designkenntnissen, seinem Gespür für Trends und seiner Kreativität hat er die Wohnrevue geschärft und zu dem Titel gemacht, den wir heute kennen und schätzen. Ich bedaure den Schritt von Benjamin sehr und danke ihm herzlich für seine grossen Verdienste. Für die die Zukunft wünsche ich ihm nur das Beste», sagt Michael Sprecher, Leiter Zeitschriftenverlag von CH Media. (pd/wid)