CH Media: Benjamin Weinmann gewinnt Medienpreis

Mit dem renommierten Medienpreis Luft- und Raumfahrt wurden am Donnerstagabend beim Triebwerkhersteller Rolls-Royce Deutschland in Dahlewitz bei Berlin elf JournalistInnen ausgezeichnet.

Darunter ist Benjamin Weinmann, Wirtschaftsjournalist von CH Media, wie aus einer Mitteilung des Vereins zur Förderung des technisch-wissenschaftlichen Journalismus hervorgeht. Er erhielt einen Sonderpreis für Regionalzeitungen, dies für seine Berichterstattung zu 20 Jahre Swissair-Grounding («Ach, die Swissair»). Nebst dem Haupttext erschienen auch ein Interview und ein Kommentar in den CH-Media-Zeitungen.

«Der Autor erinnert an das Grounding der Schweizer Nationalairline vor 20 Jahren und die Folgen, die in fast jeder schweizerischen Familie zu spüren waren», heisst es in der Mitteilung. Der Sonderpreis ist mit 2000 Euro dotiert.

Der Medienpreis Luft- und Raumfahrt zeichnet Beiträge von Nicht-Fachjournalisten aus, die auch für Laien verständlich komplexe und oft komplizierte Themen der Luft- und Raumfahrt veranschaulichen. (pd/cbe)