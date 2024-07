SRF: Bessere Sichtbarkeit oder versteckte Sparmassnahme?

Der Schritt sorgt für Fragezeichen und Kopfschütteln. Was bringt es dem Schweizer Fernsehen, wenn es die letzten drei Spiele der Fussball-Euro – die beiden Halbfinale und das Finalspiel nächste Woche – auf SRF 1 zeigt anstatt wie alle bisherigen Partien auf SRF zwei? Die Schweiz am Wochenende machte diese Massnahme am letzten Samstag publik. SRF begründet auf Anfrage von persoenlich.com die Umplatzierung mit «mehr Sichtbarkeit». Der erste Kanal SRF 1 sei «im Schnitt der reichweitenstärkere TV-Sender».

Grössere Reichweite und mehr Sichtbarkeit heisst im Idealfall mehr Werbegeld. Doch gleichzeitig ist SRF zwei der Sportkanal, der immer wieder Top-Werte erzielt. Von den zehn SRF-Sendungen mit dem grössten Publikum seit 2013 liefen neun auf SRF zwei, alles Fussballspiele der Schweizer Nationalmannschaft an Welt- und Europameisterschaften. Auch an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zeigte SRF alle Spiele auf dem zweiten Kanal. Was sich seither geändert haben sollte, dass man zur Ansicht gelangte, mit einer Umplatzierung ein grösseres Publikum zu erreichen, konnte oder wollte SRF nicht beantworten. Auch ist SRF allein mit diesem Schritt innerhalb der SRG. In der Westschweiz und im Tessin zeigen RTS, respektive RSI alle Euro-Spiele auf ihren zweiten Kanälen.

Von persoenlich.com befragte TV-Spezialisten aus dem Bereich Mediaplanung, die sich tagtäglich mit Kanälen und Reichweiten befassen, sehen keine Indizien, die darauf hinweisen, bessere Quoten zu erzielen mit dem Kanalwechsel. Von einer Steigerung der Einschaltquoten könne nicht unbedingt ausgegangen werden. Sogar das Gegenteil könnte der Fall sein, wenn Leute, die gewohnheitsmässig auf SRF zwei einschalten, den ersten Werbeblock verpassen, bis sie begriffen haben, dass das Spiel nun anderswo läuft.

Der Grund für die ungewöhnliche Programmmassnahme könnte also anderswo liegen. Mit der Ausstrahlung der drei Spiele auf SRF 1 fallen dort mehrere Nachrichtensendungen aus, etwa zwei Ausgaben von «10 vor 10» und zwei «Newsflash»-Sendungen. Nichts Neues, teilt SRF mit. Bei Spezialsendungen, wie «Davos 1917» oder «Schweiz, wie geht's?» sei das Programm auch schon entsprechend umgestellt worden – nicht aber bei Fussball-Turnieren. Handelt es sich etwa um eine versteckte Sparmassnahme? SRF bestätigt auf Anfrage, dass durch den Ausfall der Sendungen «weniger Personal- und Produktionskosten anfallen». Dies genau zu beziffern, sei «aber weder möglich noch sinnvoll». Angesichts der angespannten Finanzlage bei SRF mag der Sender hier nach dem Motto einer inzwischen eingesparten Sendung gehandelt haben: Jeder Rappen zählt.