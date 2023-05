SRF: Bettina Hübner wird Produktionsleiterin

Bettina Hübner wird ab 1. Juni 2023 neue Leiterin des Bereichs Produktion bei SRF. Sie ist Nachfolgerin von Christoph Gertsch und André Heiniger, die den Bereich nach dem Abgang von Michael Hunziker seit Oktober 2022 interimistisch leiteten und sich jetzt wieder vollumfänglich auf die Leitung ihrer Fachbereiche konzentrieren.

«Mit Bettina Hübner gewinnen wir eine international erfahrene Macherin mit 30-jähriger Produktionserfahrung im linearen und digitalen Bereich. Sie hat selbst komplexe Grossprojekte geleitet und namhafte Production Units aufgebaut und geführt. Und sie kennt die Bedürfnisse des Programms», wird Christoph Gebel, Abteilungsleiter Produktion & Technologie, in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. «Ich bin davon überzeugt, dass Bettina Hübner die Produktion von SRF innovativ, kostenbewusst, effizient und nachhaltig in die Zukunft führen wird.»

Bettina Hübner ist seit über drei Jahrzehnten in der Produktionsbranche tätig. Seit März 2020 verantwortet die 57-jährige gebürtige Kölnerin als Head of Production Management bei Bild GmbH produktionsseitig die Videoinhalte des Medienhauses. Am Sender-Launch von Bild TV im Jahr 2021 war sie unter anderem mit dem Aufbau des Production Management Teams und der Verantwortung des Programmbudgets massgeblich beteiligt.

Zuvor war Hübner über 14 Jahre als Senior Project Manager und zuletzt als Production Executive bei Red Bull Media House an den Standorten Köln, London und Salzburg tätig. Unter anderem hatte sie dort die produktionelle Leitung des Live Broadcast Teams inne. Ihren Berufseinstieg hatte Bettina Hübner 1991 im Produktionsbereich der RTL Television GmbH, wo sie bis 2005 arbeitete und zuletzt die Rolle als Produktionsleiterin Motorsport einnahm. (pd/cbe)