Blue Entertainment: Michael Hunziker neuer Chief Technology Officer

Michael Hunziker war während 25 Jahren in verschiedenen Funktionen für SRF und die frühere SRG-Tochtergesellschaft Technology and Production Center Switzerland (Tpc) tätig. Bei Tpc arbeitete er unter anderem als Projektleiter Produktion und als Leiter Geschäftsfeld Sport. 2016 übernahm er die Leitung des Fachbereichs Studio & Reportagewagen und 2019 als neues Tpc-Geschäftsleitungsmitglied die Leitung des Geschäftsbereichs Produktion.

Seit der Zusammenführung von SRF und Tpc im Jahr 2020 verantwortete Michael Hunziker den SRF-Bereich Produktion, am 1. Januar 2023 startete er nun bei Blue Entertainment. Er übernimmt die Position von Benno Zimmermann.

«Ich freue mich ungemein auf die neue Herausforderung und blicke gespannt auf die nächsten Monate. Die Vielseitigkeit meiner neuen Aufgabe reizt mich enorm und ich möchte gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen Blue+ noch weiter vorwärtsbringen», sagt Michael Hunziker laut einer Mitteilung.



«Ich freue mich, konnten wir mit Michael Hunziker einen ausgewiesenen und sehr erfahrenen Spezialisten im Bereich Produktion für uns gewinnen. Ich habe ihn als innovativen Macher kennengelernt, der unsere aktuellen und zukünftigen Themen weiter aktiv vorantreiben wird, sodass wir technologisch weiterhin am Puls der Zeit bleiben», sagt Wolfgang Elsässer, CEO der Blue Entertainment AG. «Gleichzeitig möchte ich die Gelegenheit nutzen, Benno Zimmermann für seine Leistung über die vergangenen Jahre zu danken. Er hat in Bezug auf Qualität und Innovation neue Massstäbe gesetzt – ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.»





Benno Zimmermann (Bild: zVg)

Benno Zimmermann verlässt Blue Entertainment nach zwölf Jahren, um seinen Ruhestand anzutreten. Er war federführend verantwortlich, dass der damalige Teleclub Sende- und Post-Produktionsbetrieb von einem rein linearen Pay-TV-Anbieter zu dem entwickelt wurde, was die blue Entertainment AG im Bereich Sendezentrum, Produktionszentrum, Kinotechnik und IT heute ausmacht. Wesentliche Projekte in dieser Zeit waren der Ausbau des Sendezentrums auf über 150 Sende-kanäle und mehrere Video-on-Demand-Stores, der Auf- und kontinuierliche Ausbau der Studio- und Livesport-Produktion inkl. des neuen Studio 1 mit Livepublikum und die Realisierung des Redaktions- und Produktionsstandorts Granges-Paccot. (pd/mj)