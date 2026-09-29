Publiziert am 29.09.2026

Die zweisprachige Gratiszeitung «Biel Bienne» wird per Ende 2026 eingestellt. Christian Bärenfaller, CEO der Gassmann Media AG, bestätigte am Dienstag auf Anfrage einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenportals Ajour. Der Grund für das Aus nach fast 49 Jahren sind demnach sinkende Inserate-Einnahmen, steigende Verteilkosten sowie das geänderte Leseverhalten der jüngeren Bevölkerung. Zudem hätten viele Mitarbeitende das Pensionsalter erreicht.

Bärenfaller informierte die Belegschaft des Medienhauses am Dienstagmorgen über den gemeinsam mit Redaktionsleiter Mario Cortesi getroffenen Entscheid.

Ab Januar 2027 soll stattdessen in Zusammenarbeit mit der Stadt Biel eine neue zweisprachige Wochenpublikation lanciert werden. Die genaue Ausgestaltung, Finanzierung und die Rolle der Stadt bei der geplanten Nachfolgelösung seien noch offen, sagte Bärenfaller der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Geschichte von Biel Bienne begann am 2. Februar 1978. Mario Cortesi und weitere Mitbegründer riefen das Blatt als zweisprachige Gratiszeitung ins Leben, um eine Alternative zum bestehenden Angebot zu bieten und das Zusammenleben der deutsch- und französischsprachigen Bevölkerung im Raum Biel zu fördern.

Trotz Startschwierigkeiten entwickelte sich die im Verlag Gassmann gedruckte Zeitung zu einer festen Grösse in der Region. Laut Cortesi verschwindet mit dem Schritt die letzte echte zweisprachige Zeitung der Schweiz. (sda/spo)