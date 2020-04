Julian Reichelt: Bild-Chef schreibt Xi Jinping

Julian Reichelt, Chefredaktor von Bild, der auflagenstärksten Zeitung Europas schreibt einen offenen Brief an Chinas Präsident Xi Jinping und wirft ihm vor, dass er mit seinem Handeln die ganze Welt gefährde.

Auslöser war ein offenes Schreiben der chinesischen Botschaft an Reichelt, da er in seiner Zeitung die Frage gestellt hat, ob China für den «gigantischen Schaden aufkommen» solle, den das Corona-Virus weltweit anrichte.

Für die Botschaft war diese Frage «infam» und schüre den Nationalismus. Der Bildchefredaktor kontert in seinem am Freitag publizierten Schreiben, dass China die Welt lange über die Gefährlichkeit des Virus im Dunkeln gelassen habe, nachdem dies «Ihre Regierung und Ihre Wissenschafter» längst wissen muss, dass Corona von Mensch zu Mensch übertragen werde.

«Ihre Top-Experten sind nicht ans Telefon gegangen, haben keine Mail beantwortet als westliche Forscher wissen wollten, was da bei Ihnen in Wuham los ist», so Reichelt. Chinas Weitergabe von Masken bezeichnet Reichelt nicht als «Freundschaft», wie die chinesische Botschaft schrieb, sondern als «lächelnden Imperialismus».

Er endet seinen Brief mit den Worten: «Sie wollen China stärken durch eine Seuche, die von China ausging. Ich glaube nicht, dass Sie persönlich Ihre Macht dadurch noch retten. Ich glaube, dass Corona über kurz oder lang ihr politisches Ende bedeutet. Mit freundlichen Grüssen Julian Reichelt.» Auf die Antwort kann man gespannt sein. (ma)