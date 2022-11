Katar 2022: Bis zu 1,28 Millionen sahen Schweizer Match

Das zweite WM-Gruppenspiel der Schweiz erreichte am Montag auf SRF zwei einen Spitzenwert von 1,28 Millionen Zuschauenden aus der Deutschschweiz. Im Durchschnitt waren 987’000 Personen zugeschaltet, was einem Marktanteil von 71,2 Prozent entspricht, wie SRF mitteilt. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App erzielte die Partie 669’000 Livestream-Starts.

Die Schweiz verlor ihr zweites Gruppenspiel bei der FIFA WM 2022 gegen Turnierfavorit Brasilien mit 0:1. Bis zu 1,28 Millionen Personen aus der Deutschschweiz verfolgten den kämpferischen Auftritt der Schweizer Auswahl live im Fernsehen auf SRF zwei. Dieser Spitzenwert entspricht einem Marktanteil von 73,2 Prozent (vorläufige Daten, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight), wie SRF mitteilt.

Fussballfans schalteten TV im Spielverlauf ein



Im Verlauf der Partie schalteten sich kontinuierlich mehr Fussballfans auf SRF zwei ein: Während die erste Halbzeit noch auf einen Publikumsdurchschnitt von 822’000 Personen kam, lag der Durchschnitt der zweiten Halbzeit bei 1'140'000 TV-Zuschauenden. Über die komplette Spieldauer verzeichnete die Partie am Montag ab 17 Uhr auf SRF zwei durchschnittlich 987’000 Zuschauende bei einem Marktanteil von 71,2 Prozent (vorläufige Daten, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight). Der Livestream des Spiels auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App erzielte insgesamt 669’000 Starts.

Den Schweizer 1:0-Startsieg gegen Kamerun sahen am vergangenen Donnerstag ab 11 Uhr auf SRF zwei durchschnittlich 527’000 Personen bei einem Marktanteil von 79,2 Prozent (vorläufige Daten, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight). Auf den SRF-Onlineplattformen verzeichnete das Schweizer Auftaktspiel 980’000 Livestream-Starts. (pd/wid)