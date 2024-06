Publiziert am 24.06.2024

In der Spitze verfolgten 1,68 Millionen Zuschauende aus der Deutschschweiz live auf SRF zwei, wie die Schweiz dank eines 1:1 gegen Gastgeber Deutschland die Achtelfinalqualifikation sicherstellte. Das entspreche einem Marktanteil von 78,6 Prozent, teilt Schweizer Radio und Fernsehen SRF am Montag mit.

Im Durchschnitt über die ganzen 96 Spielminuten waren am Sonntagabend ab 21 Uhr 1,49 Millionen Personen auf SRF zwei zugeschaltet, war einem Marktanteil von 71,3 Prozent entspricht. Damit sei die Partie beim Publikum an den heimischen TV-Bildschirmen auf das bislang grösste Interesse an der laufenden Fussball-EM gestossen, teilt SRF mit. Auf der Website und in der SRF-Sport-App erzielte das Spiel zudem total 520’000 Livestream-Starts. Damit ist das Deutschland-Spiel vom Sonntag das drittmeist-gesehene Fussball-EM-Spiel und schafft es in die Top 10 der meistgeschauten SRF-Sendungen seit 2013.

Bereits das zweite Gruppenspiel der Nati gegen Schottland verfolgten im Durchschnitt 1,2 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 72,1 Prozent entsprach. Beim Startspiel gegen Ungarn waren durchschnittlich 924’000 Personen dabei (Marktanteil 81,7 Prozent). Ausserdem verzeichnete das komplette Sportangebot auf den SRF-Onlineplattformen in der Startwoche der EM vom 14. bis 23. Juni insgesamt über 26 Millionen Visits. (pd/nil)