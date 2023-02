SRF: Bis zu 833'000 Personen sahen Schweizer Abfahrtserfolge

Die Schweizer Abfahrtserfolge an der der Ski-WM in Courchevel Méribel fanden viel Beachtung: Beim Abfahrtsrennen der Frauen am Samstag mit der späteren Siegerin Jasmine Flury und der drittplatzierten Corinne Suter fieberten auf SRF zwei bis 688’000 Personen (84,4 Prozent Marktanteil) mit. Die Siegesfahrt von Marco Odermatt am Sonntag verfolgten in der Spitze 833’000 Personen (77,9 Prozent Marktanteil).

Die herausragenden Erfolge der Schweizer Athletinnen und Athleten stiessen auch auf SRF zwei auf viel Interesse: Bei der Männerabfahrt am Sonntag fieberten in der Spitze bis 833’000 Skifans aus der Deutschschweiz mit. Dieser Wert entspricht einem Marktanteil von 77,9 Prozent (vorläufige Daten, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight). Mit bis zu 688’000 Zuschauenden fand tags zuvor auch die Frauenabfahrt mi der späteren Sensationssiegerin Jasmine Flury sowie der drittplatzierten Corinne Suter viel Beachtung. Dieser Spitzenwirt entspricht einem Marktanteil von 84,4 Prozent (vorläufige Daten, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight). (pd/mj)