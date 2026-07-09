SRG Ostschweiz: Blaulichtreporter erhält Medienpreis

Publiziert am 09.07.2026

«Wenn Beat Reinhard Kälin mit seiner Kamera auftaucht, dann ist in der Regel etwas Schlimmes passiert», schreibt die SRG Ostschweiz in ihrer Mitteilung vom Donnerstag. Der Thurgauer Blaulichtreporter widme sein Leben der Leidenschaft, Naturkatastrophen und Unfälle zu dokumentieren.

Kälin arbeitet mit nötiger Pietät

In einer Zeit, in der «bei einem Unfall oft jemand mit dem Smartphone schneller vor Ort» sei als ein Journalist oder eine Journalistin, seien Medienschaffende, die mit der nötigen «Pietät, Besonnenheit und Professionalität» arbeiteten, wichtig, heisst es weiter. Erscheine Kälin an einem Einsatzort, liessen ihn die Blaulichtorganisationen gewähren – «im Vertrauen darauf, dass er sein Handwerk versteht und genau erkennt, wo die Grenze zwischen journalistischer Berichterstattung und voyeuristischem Sensationsinteresse verläuft».

Ursprünglich im Strassenbau tätig

Laut Mitteilung hatte Kälin schon immer den Wunsch, Kameramann zu werden. Trotzdem arbeitete er ursprünglich im Strassenbau. Die Faszination für eindrückliche Bilder habe ihn aber nicht losgelassen.

Mittlerweile dokumentiert Kälin seit über 15 Jahren Blaulichteinsätze in der Schweiz. Kälins Fotos und Filmaufnahmen, etwa vom Bergsturz in Blatten, fanden internationale Beachtung. Der Blaulichtreporter beliefert renommierte Schweizer Medien mit Bild- und Videomaterial.

Für seine Arbeit wurde er im vergangenen Jahr an der PhotoSchweiz, der nach Angaben der SRG Ostschweiz bedeutendsten Werkschau für Fotografie in der Schweiz, mit einer Sonderausstellung geehrt.

Kein geradliniger Karriereweg

«Mit Beat Reinhard Kälin wird eine Person mit dem Radio- und Fernsehpreis der Ostschweiz ausgezeichnet, deren Karriereweg nicht geradlinig verlief», heisst es weiter. Mit viel Eigeninitiative, Ausdauer und Leidenschaft habe Kälin sich im Laufe der Jahre ein beeindruckendes Wissen im fotografischen und filmischen Handwerk angeeignet und sich kontinuierlich weiterentwickelt.

Der mit 10’000 Franken dotierte Radio- und Fernsehpreis der Ostschweiz wird von den sechs Ostschweizer Kantonen gestiftet. Die öffentliche Preisverleihung findet am 5. November statt. (sda/nil)