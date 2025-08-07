Ringier: Blick.ch zeigt neu Spitzenhandball live

Publiziert am 07.08.2025

Der sogenannte «Match of the Week» wird jeweils mittwochs um 19.15 Uhr auf der kostenfrei zugänglichen Plattform blick.ch gezeigt. Die Sportredaktion produziert eine Studiosendung und den Kommentar aus dem Blick-Studio in Zürich. Moderiert wird die Sendung von Ex-Nationalspielerin Karin Weigelt, kommentiert von Marco Ellenberger, dem langjährigen Kommunkationschef des Handballverbands. Erstmals wird so am 25. August 2025 die Neuauflage der Finalpaarung der letzten Saison zwischen dem BSV Bern und Kadetten Schaffhausen auf blick.ch zu sehen sein.

Die übrigen Spiele der Quickline-Handball-League können kostenfpflichtig über die Video-Plattform RED+ von Ringier gestreamt werden. Dazu gibt es neu einen sogenannten Gamepass, der den Zugang ermöglicht.

Die bestehende Partnerschaft mit SRF bleibt bestehen. Der öffentlich Sender zeigt weiterhin Partien ab den Playoff-Viertelfinals sowie die kompletten Final-Serien.

«Die Vorfreude auf die neue Handball-Saison und die Livestreaming-Revolution ist riesig», wird Handballverband-Zentralpräsident Pascal Jenny in einer Medienmitteilung zitiert. «Zusammen mit RED+ machen wir das reine Livestreaming auch kommerziell, kommunikativ und als Entwicklungs-Boost für die ganze Sportart nützlich.»

Teil dieser «Livestreaming-Revolution» sind auch technische Neuerungen beim Kamerainsatz in den Sporthallen. So kommen sogenannte Multi-Angle-Kameras zum Einsatz, darunter eine Deckenkamera für neue Bildperspektiven. Gleichzeitig wird der Videobeweis eingeführt, der den Schiedsrichtern bei umstrittenen Situationen helfen soll. «Die Entscheidung, alle QHL-Spiele mit einem 5-Kamera-Standard und Replays zu produzieren, ist eine gezielte Investition in die Qualität und die Zukunft der Liga», erklärt dazu Alexander Grimm, als CEO Ringier Sports AG verantwortlich für die Streamingplattform RED+.

Um die Sichtbarkeit des Schweizer Spitzenhandballs von Frauen und Männern zu erhöhe, erhalten die beiden höchsten Ligen des Landes je ihre eigenen Social-Media-Kanäle. Dort werden künftig Video-Highlights, Statistiken und Vereinsnews gebündelt. (nil)