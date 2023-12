Ringier: Blick erhält doppelte Verstärkung für Superdesk

Südostschweiz

Keine gedruckte Zeitung am Mittwoch

Grund sei ein unerwartetes technisches Problem in der Druckerei in Haag SG. Als Ersatz bietet das Medienhaus die E-Paper der betroffenen Zeitungen kostenlos für alle an.