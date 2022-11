Ringier: Blick erscheint im neuen Layout

SRF

Neue Stimmen für Radio SRF 3

Jasmin Barbiero und Livio Chistell stossen zum Team. Anic Lautenschlager und Joana Mauch legen eine Pause ein.

Jasmin Barbiero wird künftig durchs Tagesprogramm führen, Livio Chistell moderiert samstags die «Wochenrundshow» und Andreas Forster wird jeweils am Sonntag in der Sendung «Sport am Sonntag» zu hören sein. Monika Buser ergänzt das Moderationsteam temporär.