Tüüfner Poscht: Blick-Redaktor wechselt zur Dorfzeitung

Publiziert am 31.08.2026

Bruggmann wird vierter Chefredaktor der Tüüfner Poscht. Er folgt auf Timo Züst, der die Redaktion der Ausserrhoder Dorfzeitung seit Januar 2019 leitet. Der Verein Tüüfner Poscht hatte die Stelle Anfang Juni ausgeschrieben und dabei angekündigt, Pensum und Aufgabenverteilung auf die künftige Person zuzuschneiden.

Bruggmann arbeitet seit 2019 für den Blick, wo er zunächst ein Praktikum in der Bundeshausredaktion absolvierte. Laut seinem Autorenprofil liegen seine Schwerpunkte auf Energie- und Klimapolitik, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der Wirtschaftspolitik. Zuvor war der gebürtige Flawiler für die Wiler Zeitung und das inzwischen eingestellte Onlineportal FM1 Today tätig, später für Handelszeitung und Cash. Er hat einen Bachelor in Kommunikation der ZHAW Winterthur und einen Master in Global Studies der Universität Luzern.

Zu seinen Plänen äussert sich Bruggmann zurückhaltend. Es wäre «vermessen, schon vor dem Start grosse Veränderungen anzukündigen», sagt er im Interview mit seinem Vorgänger Züst. Er wolle die Redaktion näher an die Bevölkerung führen: Die spannendsten Geschichten entdecke man nicht im Büro, sondern an Festen, am Stammtisch oder in Diskussionsrunden. Neu übernimmt er auch das Layout des Hefts.

Die Dorfzeitung wurde 1995 gegründet und erscheint im 30. Jahrgang. Herausgeberin ist der 2014 gegründete Verein Tüüfner Poscht unter Präsidentin Ursula von Burg. Das Magazin erscheint zehnmal jährlich in einer Auflage von 4000 Exemplaren, wird gratis an alle Haushalte in Teufen verteilt und zusätzlich an rund 400 Abonnentinnen und Abonnenten verschickt. Wohin Züst wechselt, ist bislang nicht bekannt. (nil)