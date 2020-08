Ringier: Blick TV lanciert Polit-Talkshow

Am Mittwoch startet Blick TV mit der neuen Politsendung «BLICK Abstimmungs-Kampf». Das Format umfasst insgesamt vier Folgen, wie es in der Mitteilung dazu heisst. Jeden Mittwoch um 18 Uhr debattieren zwei Gäste in einem Wettlauf gegen die Zeit zu einer der Vorlagen, über die am 27. September 2020 abgestimmt wird. Moderiert wird die Polit-Talkshow von Blick-TV-Chefredaktor Jonas Projer. Verantwortlich für die Sendung ist Produzent Daniel Egli.

Ein Gast argumentiert für, ein Gast gegen die Vorlage, wird das Sendungskonzept beschrieben. Beide Seiten verfügen über exakt sieben Minuten Redezeit. Es zähle nicht nur das bessere Argument, sondern auch Taktik – derjenige, der anfangs zu viel Raum einnimmt, müsse am Ende dem Gegner die Bühne überlassen.

Das letzte Wort haben die Zuschauerinnen und Zuschauer: Bis 24 Stunden nach der Erstausstrahlung des «BLICK Abstimmungs-Kampf» können die Nutzerinnen und Nutzer auf Blick.ch für ihren Favoriten abstimmen. Diesem winkt ein attraktiver Preis: Ein kostenloses Inserat für die entsprechende Kampagne im Wert von 19’300 Franken.

Mittwoch, 26. August, 18.00 Uhr

«BLICK Abstimmungs-Kampf» zum Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfjets.

Es treten an: Priska Seiler-Graf, SP-Nationalrätin gegen FDP-Ständerat Thierry Burkart.

Mittwoch, 2. September, 18.00 Uhr

«BLICK Abstimmungs-Kampf» zur Einführung eines zweiwöchigen Vaterschaftsurlaubs (Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament zur Volksinitiative).

Es treten an: Gewerkschafter Adrian Wüthrich gegen SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr.

Mittwoch, 9. September, 18.00 Uhr

«BLICK Abstimmungs-Kampf» zur Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» (Begrenzungsinitiative).

Es treten an: Marcel Dettling, Nationalrat der SVP, gegen Laura Zimmermann, Co-Präsidentin der Operation Libero. (pd/wid)

Mittwoch, 16. September, 18.00 Uhr

«BLICK Abstimmungs-Kampf» zum Jagdgesetz.

Es treten an: Markus Ritter von der CVP gegen Urs Leugger, Zentralsekretär von Pro Natura.