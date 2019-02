Gleichzeitig mit der Neuigkeit über den prominenten Zugang von SRF-Aushängeschild Jonas Projer gibt Ringier bekannt, dass «Blick TV» stark ausgebaut werden wird.

«Mit Jonas Projer dürfen wir einen der renommiertesten Schweizer TV-Journalisten begrüssen. Ich freue mich enorm auf die Zusammenarbeit mit ihm und auf alle die wegweisenden Projekte, die wir gemeinsam realisieren werden», lässt sich «Blick»-Chefredaktor Christian Dorer einer Medienmitteilung zitieren, und weiter: «Er bringt genau das mit, was wir brauchen: journalistischen Scharfsinn, breite TV- und Moderationserfahrung, Führungsqualitäten und das Feuer, Blick weiterzuentwickeln.»

In einem Q&A auf blick.ch erklärt Chefredaktor Christian Dorer war geplant ist. «Wir wollen den Bewegtbild-Anteil auf unseren Plattformen substantiell auszubauen. Zu diesem Zeitpunkt ist es aber noch zu früh, um über Details zu sprechen – wir stecken mitten in der Planung».

Bis Jonas Projer beginnen kann – geplant ist das für September 2019 – arbeiten alle bei «Blick TV»-Involvierten weiter wie bisher, «um keine Zeit zu verlieren». Danach werde Projer die Leitung des Projekts «Blick TV» im Range eines Chefredaktors übernehmen. «Für gewisse Aspekte werden wir weiterhin externe Fachexperten miteinbeziehen, falls sie uns mit Wissen ergänzen, das wir selber nicht haben», so Dorer weiter. Noch scheint vieles in der Schwebe und nicht spruchreif. Doch, was klar sei: «Wie immer Blick TV am Ende funktionieren wird, es wird eng verzahnt mit Digital und dem Bereich von Katia Murmann». (eh)