NZZ: Boege wechselt an die Spitze der FAZ

Publiziert am 06.07.2026

Boege ist seit September 2019 bei der NZZ tätig, wo er zunächst Marketing und Vertrieb leitete. Seit März 2022 verantwortete er als Chief Commercial Officer zusätzlich den Produktbereich, seit Juli 2022 amtiert er als Stellvertreter von CEO Felix Graf. In dieser Zeit trieb er laut Mitteilung die digitale Transformation des Unternehmens voran und baute das Deutschlandgeschäft aus.

Graf äussert sich in der Mitteilung anerkennend zu Boeges Leistung und bedauert dessen Abgang, ohne Gründe für den Wechsel zu nennen. Bis Ende Jahr soll Boege einen geordneten Übergang sicherstellen. Seine Funktion als Stellvertreter des CEO übernimmt mit sofortiger Wirkung Roman Bretschger, bislang Generalsekretär und Mitglied der Geschäftsleitung. Wer Boeges Aufgaben als Chief Commercial Officer künftig übernimmt, ist gemäss Mitteilung noch offen; der Nachfolgeprozess sei eingeleitet worden. (pd/nil)